Вольская (Баумгартен) Тереза-Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1856
Бракосочетание
14.04.1881
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Вольский Сергей Константинович
Отец ребёнка: Вольский Константин Адольфович Иелита
Рождение ребёнка
04.06.1887
Дочь: Вольская Нина Константиновна
Отец ребёнка: Вольский Константин Адольфович Иелита
Смерть
Неизвестно