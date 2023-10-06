Вольская (Баумгартен) Тереза-Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольская (Баумгартен) Тереза-Елизавета Николаевна

Вольская (Баумгартен) Тереза-Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1856

Отец: Баумгартен Николай Карлович

Мать: Баумгартен Луиза Леонтьевна

Бракосочетание
14.04.1881

Муж: Вольский Константин Адольфович Иелита

Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Вольский Сергей Константинович

Отец ребёнка: Вольский Константин Адольфович Иелита

Рождение ребёнка
04.06.1887

Дочь: Вольская Нина Константиновна

Отец ребёнка: Вольский Константин Адольфович Иелита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close