Малахов Даниил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
15.06.1894
Сын: Малахов Мефодий Даниилович
Мать ребёнка: Малахова (Козлова) Феодосия Васильевна
Бракосочетание
03.05.1896
Туричино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Малахова Анастасия Данииловна
Мать ребёнка: Малахова (Козлова) Феодосия Васильевна
Смерть
Неизвестно