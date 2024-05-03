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Малахов Даниил Михайлович

Место рождения

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Малахов Михаил Малахеевич

Мать: Малахова Евдокия Павловна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Малахов Мефодий Даниилович

Мать ребёнка: Малахова (Козлова) Феодосия Васильевна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.05.1896

Жена: Малахова (Козлова) Феодосия Васильевна

Туричино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Малахова Анастасия Данииловна

Мать ребёнка: Малахова (Козлова) Феодосия Васильевна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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