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Малахова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

29.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875

Сын: Малахов Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1878

Сын: Малахов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1880

Дочь: Малахова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1882

Сын: Малахов Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1885

Дочь: Малахова Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1887

Сын: Малахов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Малахов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Смерть
29.01.1896
Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

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