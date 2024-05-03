Малахова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти29.01.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Малахов Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич
Рождение ребёнка
21.02.1878
Сын: Малахов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич
Рождение ребёнка
09.08.1880
Дочь: Малахова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич
Рождение ребёнка
08.08.1882
Сын: Малахов Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич
Рождение ребёнка
30.01.1885
Дочь: Малахова Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич
Рождение ребёнка
10.07.1887
Сын: Малахов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич
Рождение ребёнка
08.01.1892
Сын: Малахов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Малахов Михаил Малахеевич
Смерть
29.01.1896
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана