Малахов Михаил Малахеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малахов Малахий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Малахов Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
21.02.1878
Сын: Малахов Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
09.08.1880
Дочь: Малахова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.08.1882
Сын: Малахов Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
30.01.1885
Дочь: Малахова Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
10.07.1887
Сын: Малахов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.01.1892
Сын: Малахов Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно