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Малахов Михаил Малахеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малахов Малахий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Малахов Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1878

Сын: Малахов Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1880

Дочь: Малахова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1882

Сын: Малахов Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1885

Дочь: Малахова Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1887

Сын: Малахов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Малахов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Павловна

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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