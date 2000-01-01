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Блинов Климентий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Блинов Захар Павлович

Мать: Блинова Христина Прокопьева

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Агафия Климентева

Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Блинов Егор Климентович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1817 ст.

Сын: Блинов Диомид Климентович

Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Блинов Козма Климентович

Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова

Рождение ребёнка
28.07.1820 ст.

Сын: Блинов Антон Климентович

Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова

Рождение ребёнка
01.07.1822 ст.

Сын: Блинов Прокоп Климентович

Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова

Рождение ребёнка
26.07.1823 ст.

Дочь: Параскева Климентева

Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мария Захарова

Смерть
1822
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