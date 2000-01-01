Блинов Климентий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Агафия Климентева
Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1817 ст.
Сын: Блинов Диомид Климентович
Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова
Рождение ребёнка
28.07.1820 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова
Рождение ребёнка
01.07.1822 ст.
Сын: Блинов Прокоп Климентович
Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова
Рождение ребёнка
26.07.1823 ст.
Дочь: Параскева Климентева
Мать ребёнка: Блинова Мария Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Мария Захарова
Смерть
1822