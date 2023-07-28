Блинова (Вшивцева) Христина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Вшивцева) Христина Никитина

Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1756

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Блинов Климентий Захарович

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Блинов Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фефрония Захаровна

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евфимия Захаровна

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Захар Павлович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834