Блинова (Вшивцева) Христина Никитина
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Блинов Климентий Захарович
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фефрония Захаровна
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евфимия Захаровна
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Блинов Захар Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834