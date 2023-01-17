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Блинов Егор Климентович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Блинов Климентий Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1823 ст.

Дочь: Ирина Егорова

Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Надежда Егорова

Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Блинов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотия Егорова

Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Варвара Егорова

Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова

Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евгения Петрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1842 ст.
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