Блинов Егор Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Блинов Климентий Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1823 ст.
Дочь: Ирина Егорова
Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Надежда Егорова
Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотия Егорова
Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Варвара Егорова
Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.
Дочь: Параскева Егорова
Мать ребёнка: Блинова Евгения Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Евгения Петрова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1842 ст.