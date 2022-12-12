Блинова Евгения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1823 ст.
Дочь: Ирина Егорова
Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Надежда Егорова
Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотия Егорова
Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Варвара Егорова
Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858