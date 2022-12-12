Блинова Евгения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евгения Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1823 ст.

Дочь: Ирина Егорова

Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Надежда Егорова

Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Блинов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотия Егорова

Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Варвара Егорова

Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович

Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Блинов Егор Климентович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Егор Климентович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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