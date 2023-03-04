Блинова Мария Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Блинова) Агафия Климентева
Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович
Рождение ребёнка
05.08.1817 ст.
Сын: Блинов Диомид Климентович
Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович
Рождение ребёнка
28.07.1820 ст.
Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович
Рождение ребёнка
01.07.1822 ст.
Сын: Блинов Прокоп Климентович
Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович
Рождение ребёнка
26.07.1823 ст.
Дочь: (Блинова) Параскева Климентева
Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович
Смерть
До 1858