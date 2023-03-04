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Блинова Мария Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Климентий Захарович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Блинова) Агафия Климентева

Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Блинов Козма Климентович

Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович

Рождение ребёнка
05.08.1817 ст.

Сын: Блинов Диомид Климентович

Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович

Рождение ребёнка
28.07.1820 ст.

Сын: Блинов Антон Климентович

Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович

Рождение ребёнка
01.07.1822 ст.

Сын: Блинов Прокоп Климентович

Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович

Рождение ребёнка
26.07.1823 ст.

Дочь: (Блинова) Параскева Климентева

Отец ребёнка: Блинов Климентий Захарович

Смерть
До 1858

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