Ремизов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремизов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1918

Дочь: Павлова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А - Тимофеевич (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А + Тимофеевич (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А ( Тимофеевич (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А ) Тимофеевич(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов / Тимофеевич (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А * Тимофеевич(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А & Тимофеевич (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А ' Тимофеевич(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А : Тимофеевич(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А ; Тимофеевич(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов -А ? Тимофеевич (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизов-А " Тимофеевич(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Смерть
Неизвестно
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