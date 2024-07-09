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Ремезов Иван Тимофеевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

05.01.1902 ст.

Дата смерти

25.03.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1902 ст.

Отец: Ремезов Тимофей Андреевич

Мать: Ремезова Фёкла Иосифовна

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Большекулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Крещение
07.01.1902 ст.
Омск, город Омск, Омская область
Восприемники: Запасной ефрейтор из крестьян Томской губернии, Змеиногорского уезда, Локтевской волости, села Георгиевского Павел Григорьев Юрченко и дочь унтер-офицера Служизельской команды Сибирског... Показать все
Смерть
25.03.1908 ст.
Большекулачье, Омский муниципальный район, Омская область
От оспы
Похороны
25.03.1908 ст.
Большекулачье, Омский муниципальный район, Омская область

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