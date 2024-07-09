Ремезов Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1902 ст.
Дата смерти25.03.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1902 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.01.1902 ст.
Восприемники: Запасной ефрейтор из крестьян Томской губернии, Змеиногорского уезда, Локтевской волости, села Георгиевского Павел Григорьев Юрченко и дочь унтер-офицера Служизельской команды Сибирског... Показать все
Смерть
25.03.1908 ст.
От оспы
Похороны
25.03.1908 ст.