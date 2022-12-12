Щеникова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1953
Сын: Щеников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Щеников Василий Павлович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Щеников Василий Павлович
Смерть
Неизвестно