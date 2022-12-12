Щеников Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеников Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеников Павел Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1953

Сын: Щеников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Щеникова Мария

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Щеникова Мария

Смерть
Неизвестно
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