Щеников Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щеников Павел Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1953
Сын: Щеников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Щеникова Мария
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Щеникова Мария
Смерть
Неизвестно