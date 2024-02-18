Ведров Никифор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведрова Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1926
Сын: Ведров Апполинарий Никифорович
Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ведров Виталий Никифорович
Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна
Смерть
Неизвестно