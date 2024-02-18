Ведров Никифор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедров Никифор Николаевич

Ведров Никифор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведрова Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1926

Сын: Ведров Апполинарий Никифорович

Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ведров Виталий Никифорович

Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.