Ведрова Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведрова Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Ведров Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гусев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Гусев Михаил
Рождение ребёнка
26.01.1926
Сын: Ведров Апполинарий Никифорович
Отец ребёнка: Ведров Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ведров Виталий Никифорович
Отец ребёнка: Ведров Никифор Николаевич
Смерть
1975