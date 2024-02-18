Ведрова Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедрова Павла Ивановна

Ведрова Павла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведрова Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Ведров Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гусев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил

Рождение ребёнка
26.01.1926

Сын: Ведров Апполинарий Никифорович

Отец ребёнка: Ведров Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ведров Виталий Никифорович

Отец ребёнка: Ведров Никифор Николаевич

Смерть
1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.