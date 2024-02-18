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Ведров Апполинарий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1926

Дата смерти

15.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926

Отец: Ведров Никифор Николаевич

Мать: Ведрова Павла Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Чугина (Ведрова) Елена Апполинарьевна

Мать ребёнка: Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна

Рождение ребёнка
27.09.1956

Дочь: Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна

Мать ребёнка: Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1963

Дочь: Илеску (Ведрова) Любовь Апполинарьевна

Мать ребёнка: Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна

Смерть
15.02.1994

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