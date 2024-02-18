Ведров Апполинарий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1926
Дата смерти15.02.1994
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926
Отец: Ведров Никифор Николаевич
Мать: Ведрова Павла Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Чугина (Ведрова) Елена Апполинарьевна
Мать ребёнка: Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1956
Рождение ребёнка
10.01.1963
Дочь: Илеску (Ведрова) Любовь Апполинарьевна
Мать ребёнка: Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна
Смерть
15.02.1994