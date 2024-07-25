Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Агрипина Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Фома Степанович\\Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Павел Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анисья Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

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