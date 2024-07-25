Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Павел Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анисья Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Смерть
Неизвестно