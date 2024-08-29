Павел Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Никита Иванович
Мать: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марья Павловна
Мать ребёнка: Авдотья Александровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Парасковья Павловна
Мать ребёнка: Авдотья Александровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Авдотья Александровна
Рождение ребёнка
29.09.1842 ст.
Мать ребёнка: Авдотья Александровна
Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Смерть
Неизвестно