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Павел Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Никита Иванович

Мать: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Павловна

Мать ребёнка: Авдотья Александровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Парасковья Павловна

Мать ребёнка: Авдотья Александровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Авдотья Александровна

Рождение ребёнка
29.09.1842 ст.

Сын: Воробьев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Авдотья Александровна

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Смерть
Неизвестно

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