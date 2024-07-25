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Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Иван Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Агрипина Никитична

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Фома Степанович\\Никитич

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Павел Никитич

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анисья Никитична

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна Никитична

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Смерть
1812

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