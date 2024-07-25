Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Иван Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Агрипина Никитична
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Павел Никитич
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анисья Никитична
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна Никитична
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Смерть
1812