Ершов Аверкий Митрофанов
Место рождения
Дата рождения21.10.1872 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Ершов Митрофан Егоров
Сын: Ершов Павел Аверкиев
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Гусева Мария Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Марина Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Устинья Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Евфросинья Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Ирина Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Александра Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Агрипина Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Татьяна Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Дочь: Анастасия Аверкиева
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Сын: Ершов Иван Аверкиев
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева
Сын: Ершов Василий Аверьянович или Авельянович
Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева