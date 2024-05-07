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Ершов Аверкий Митрофанов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.10.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1872 ст.

Отец: Ершов Митрофан Егоров

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1891 ст.

Жена: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1891 ст.

Сын: Ершов Павел Аверкиев

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.

Дочь: Гусева Мария Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1895

Дочь: Марина Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.

Дочь: Устинья Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1902 ст.

Дочь: Евфросинья Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1903 ст.

Дочь: Ирина Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1905 ст.

Дочь: Александра Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1906 ст.

Дочь: Агрипина Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1908 ст.

Дочь: Татьяна Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.

Дочь: Анастасия Аверкиева

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.

Сын: Ершов Иван Аверкиев

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1915 ст.

Сын: Ершов Василий Аверьянович или Авельянович

Мать ребёнка: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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