Гусева (Ершова) Мария Аверкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Ершова) Мария Аверкиева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.02.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1893 ст.

Отец: Ершов Аверкий Митрофанов

Мать: Ершова Феодосия Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1911 ст.

Муж: Гусев Евфимий Архипович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Мария Евфимова

Отец ребёнка: Гусев Евфимий Архипович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1914 ст.

Сын: Гусев Семен Евфимов

Отец ребёнка: Гусев Евфимий Архипович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1915 ст.

Сын: Гусев Иван Евфимов

Отец ребёнка: Гусев Евфимий Архипович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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