Гусева (Ершова) Мария Аверкиева
Место рождения
Дата рождения12.02.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1893 ст.
Бракосочетание
21.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Мария Евфимова
Отец ребёнка: Гусев Евфимий Архипович
Рождение ребёнка
03.04.1914 ст.
Сын: Гусев Семен Евфимов
Отец ребёнка: Гусев Евфимий Архипович
Рождение ребёнка
30.05.1915 ст.
Сын: Гусев Иван Евфимов
Отец ребёнка: Гусев Евфимий Архипович
Смерть
Неизвестно