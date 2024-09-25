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Ершова Мария Кондратьева или Филиппова

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Митрофан Егоров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Ершов Сергей Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1865 ст.

Сын: Ершов Антоний Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1866 ст.

Сын: Ершов Василий Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы собственник крестьянин Митрофан Егоров и законная его жена Мария Кондратьева,оба православного исповедания
Рождение ребёнка
17.05.1868 ст.

Дочь: (Ершова) Елена Митрофановна

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.

Сын: Ершов Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Митрофан Егоров и жена его Мария Кондратьева,оба православные
Рождение ребёнка
18.04.1871 ст.

Дочь: (Ершова) Александра Митрофанова

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Митрофан Егоров и жена его Марья Филипова,оба православные
Рождение ребёнка
21.10.1872 ст.

Сын: Ершов Аверкий Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Митрофан Егоров и жена его Марья Филиппова,оба православные
Рождение ребёнка
27.04.1875 ст.

Сын: Ершов Семен (Симеон) Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Государственный крестьянин Митрофаний Георгиев и законная его жена Мария Филиппова,оба православные
Рождение ребёнка
14.08.1876 ст.

Сын: Ершов Мирон Митрофанович

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1877 ст.

Сын: Ершов Павел Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Митрофан Егоров и законная жена его Мария Кондратьева
Рождение ребёнка
02.02.1879

Дочь: (Ершова) Агафия (Агапия) Митрофановна

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1881 ст.

Сын: Ершов Петр Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Митрофан Георгиев Ершов и законная жена его Мария Филиппова,оба православные
Рождение ребёнка
07.07.1882 ст.

Сын: Ершов Прокопий Митрофанов

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Митрофан Георгиев и законная его жена Мария Кондратьева,оба православные
Рождение ребёнка
24.07.1883 ст.

Дочь: (Ершова) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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