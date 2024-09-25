Ершова Мария Кондратьева или Филиппова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Дочь: (Ершова) Елена Митрофановна
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Дочь: (Ершова) Александра Митрофанова
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Сын: Ершов Семен (Симеон) Митрофанов
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Дочь: (Ершова) Агафия (Агапия) Митрофановна
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Сын: Ершов Прокопий Митрофанов
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров
Дочь: (Ершова) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Ершов Митрофан Егоров