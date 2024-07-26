Ершов Павел Митрофанов
Место рождения
Дата рождения03.11.1877 ст.
Дата смерти16.11.1877 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1877 ст.
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Митрофан Егоров и законная жена его Мария Кондратьева
Крещение
06.11.1877 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Яков Мокеев и крестьянская жена Гликерья Власова
Смерть
16.11.1877 ст.
от младенческой деревни верхней Сарпалы крестьянина Митрофана Егорова сын Павел (2 нед.)