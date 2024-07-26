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Ершов Павел Митрофанов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.11.1877 ст.

Дата смерти

16.11.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1877 ст.

Отец: Ершов Митрофан Егоров

Мать: Ершова Мария Кондратьева или Филиппова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Митрофан Егоров и законная жена его Мария Кондратьева
Крещение
06.11.1877 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Яков Мокеев и крестьянская жена Гликерья Власова
Смерть
16.11.1877 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой деревни верхней Сарпалы крестьянина Митрофана Егорова сын Павел (2 нед.)

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