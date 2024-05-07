Ершов Василий Аверьянович или Авельянович
Место рождения
Дата рождения24.02.1915 ст.
Дата смерти27.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1915 ст.
Военная служба
?.07.1941
Ершов Василий Аверьянович Именной список части Дата рождения: __.__.1915 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Шкотовский РВК, Приморский край, Шкотовский р-... Показать все
Военная служба
1941
Сайт "Память народа" Ершов Василий Аверьянович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1915 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место при... Показать все
Военная служба
1941
Сайт "Память народа" Ершов Василий Аверьянович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1915 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: красноармеец
Военная служба
06.03.1943
Сайт "Память народа" из отпуска Ершов Василий Аверьянович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1915 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место приз... Показать все
Захоронение (военное)
27.11.1943
Сайт "Память народа" Ершов Василий Авельянович Поименный список захоронения Воинское звание: мл. сержант Дата выбытия: 27.11.1943 Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Житомирская обл. Место... Показать все
Перезахоронение
27.11.1943
Сайт "Память народа" Ершов Василий Авельянович Донесение о безвозвратных потерях Воинское звание: мл. сержант Последнее место службы: 70 мбр Воинская часть: 70 мбр Дата выбытия: 27.11.1943 Причина выб... Показать все
Военная награда
25.11.1943 ст.
Сайт "Память народа" Ершов Василий Аверьянович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1915 Воинское звание: мл. сержант Кто наградил: 229 отдельный танковый полк Наименова... Показать все
Захоронение (военное)
27.12.1943
Сайт "Память народа" Ершов Василий Авельянович Поименный список захоронения Воинское звание: мл. сержант Дата выбытия: 27.12.1943 Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Житомирская обл. Место... Показать все
Захоронение (военное)
27.12.1943
Сайт "Память народа" Ершов Василий Авельянович Поименный список захоронения Воинское звание: мл. сержант Дата выбытия: 27.12.1943 Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Житомирская обл. Место... Показать все
Упоминание
27.12.1943
Сайт "Память народа" ЕРШОВ ВАСИЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1915 Место рождения: сНератовка Дата и место призыва: Шкотовским РВК(из Татарстана) Дата выбытия: 27.12.1943 П... Показать все
Смерть
27.12.1943
Информация из сайта " Память народа" Ершов Василий Авельянович Документ, уточняющий потери Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Воинское звание: мл. сержант Дата выбытия: 27.12.1943... Показать все