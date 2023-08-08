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Комаровский Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Комаровский Степан Казимирович

Мать: Комаровская Неизвестно Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Радкевич Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Комаровский Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Бекерт Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Мицкевич Евгения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
1927

Сын: Комаровский Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Смерть
Около 1950
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