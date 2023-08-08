Комаровский Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Радкевич Нина Михайловна
Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Комаровский Николай Михайлович
Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Бекерт Ольга Михайловна
Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Мицкевич Евгения Михайловна
Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
1927
Сын: Комаровский Иван Михайлович
Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Смерть
Около 1950