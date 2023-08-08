Мицкевич (Комаровская) Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Комаровский Михаил Степанович
Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
1948
Сын: Мицкевич Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Мицкевич Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мицкевич Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Мицкевич Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мицкевич Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Мицкевич Вячеслав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно