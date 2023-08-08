Мицкевич (Комаровская) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицкевич (Комаровская) Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Комаровский Михаил Степанович

Мать: не указана

Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
1948

Сын: Мицкевич Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Мицкевич Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мицкевич Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Мицкевич Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мицкевич Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Мицкевич Вячеслав Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мицкевич Вячеслав Петрович

Смерть
Неизвестно
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