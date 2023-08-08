Мицкевич Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицкевич Вячеслав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Мицкевич Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Мицкевич Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мицкевич Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Мицкевич Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мицкевич Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Мицкевич Евгения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мицкевич Евгения Михайловна

Смерть
2004
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