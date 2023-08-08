Мицкевич Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Сын: Мицкевич Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Мицкевич Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мицкевич Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Мицкевич Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мицкевич Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Мицкевич Евгения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004