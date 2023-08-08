Радкевич (Комаровская) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Комаровский Михаил Степанович
Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Лидия
Рождение ребёнка
1948
Сын: Радкевич Валерьян Сергеевич
Отец ребёнка: Радкевич Сергей Викторович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Косаковская Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Радкевич Сергей Викторович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Хмыль Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Радкевич Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000