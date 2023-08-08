Радкевич (Комаровская) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радкевич (Комаровская) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Комаровский Михаил Степанович

Мать: не указана

Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1948

Сын: Радкевич Валерьян Сергеевич

Отец ребёнка: Радкевич Сергей Викторович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Косаковская Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Радкевич Сергей Викторович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Хмыль Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Радкевич Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радкевич Сергей Викторович

Смерть
2000
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