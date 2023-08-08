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Радкевич Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Радкевич Валерьян Сергеевич

Мать ребёнка: Радкевич Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Косаковская Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Радкевич Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Хмыль Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Радкевич Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радкевич Нина Михайловна

Смерть
1986
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