Радкевич Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Радкевич Валерьян Сергеевич
Мать ребёнка: Радкевич Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Косаковская Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Радкевич Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Хмыль Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Радкевич Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радкевич Нина Михайловна
Смерть
1986