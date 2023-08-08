Комаровский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Комаровский Михаил Степанович
Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
1950
Сын: Комаровский Николай Иванович
Мать ребёнка: Комаровская Елизавета Антоновна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Лоскутова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Комаровская Елизавета Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979