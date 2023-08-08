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Комаровский Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Комаровский Михаил Степанович

Мать: не указана

Мать Матрона Евдокимовна Комаровская
Рождение ребёнка
1950

Сын: Комаровский Николай Иванович

Мать ребёнка: Комаровская Елизавета Антоновна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Лоскутова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Комаровская Елизавета Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская Елизавета Антоновна

Смерть
1979
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