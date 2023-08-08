Комаровский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Комаровская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Комаровская Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
1982
Сын: Комаровский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Комаровская Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1987
Дочь: Комаровская Вероника Николаевна
Мать ребёнка: Комаровская Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно