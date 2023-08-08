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Комаровский Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Комаровский Иван Михайлович

Мать: Комаровская Елизавета Антоновна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Комаровская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Комаровская Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Комаровский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Комаровская Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1987

Дочь: Комаровская Вероника Николаевна

Мать ребёнка: Комаровская Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская Зинаида Ивановна