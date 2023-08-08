Комаровская Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровская Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Комаровская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Комаровский Николай Иванович

Рождение ребёнка
1982

Сын: Комаровский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Комаровский Николай Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1987

Дочь: Комаровская Вероника Николаевна

Отец ребёнка: Комаровский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровский Николай Иванович

Смерть
2016
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