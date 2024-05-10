Скуридин Владимир Сергеевич 01.07.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкуридин Владимир Сергеевич

Скуридин Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1883 ст.

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1909 ст.

Жена: Скуридина (Булацель) Людмила Викторовна

Церковь Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1125: Метрическая книга церкви Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка на 1909 год. Л. 11об... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.

Дочь: Скуридина (Скуридина) Ия Владимировна

Мать ребёнка: Скуридина (Булацель) Людмила Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1201: Метрическая книга церкви Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка на 1910 год. Л. 251о... Показать все
Смерть
Около 1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.