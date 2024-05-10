Скуридин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1883 ст.
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1909 ст.
Церковь Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1125: Метрическая книга церкви Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка на 1909 год. Л. 11об... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.
Дочь: Скуридина (Скуридина) Ия Владимировна
Мать ребёнка: Скуридина (Булацель) Людмила Викторовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1201: Метрическая книга церкви Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка на 1910 год. Л. 251о... Показать все
Смерть
Около 1919