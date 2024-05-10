Скуридина (Скуридина) Ия Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.03.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1910 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1201: Метрическая книга церкви Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка на 1910 год. Л. 251о... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Смерть
Неизвестно