Скуридина (Скуридина) Ия Владимировна 22.03.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Скуридина (Скуридина) Ия Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.03.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1910 ст.

Отец: Скуридин Владимир Сергеевич

Мать: Скуридина (Булацель) Людмила Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Упоминание
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно

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