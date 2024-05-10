Скуридина (Булацель) Людмила Викторовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скуридина (Булацель) Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1909 ст.

Муж: Скуридин Владимир Сергеевич

Церковь Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1125: Метрическая книга церкви Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка на 1909 год. Л. 11об... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.

Дочь: Скуридина (Скуридина) Ия Владимировна

Отец ребёнка: Скуридин Владимир Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1201: Метрическая книга церкви Александра Невского лейб-гвардии Павловского полка на 1910 год. Л. 251о... Показать все
Смерть
Неизвестно

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