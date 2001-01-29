Бибик (Волкова) Мария Петровна
Место рождения1-я Николаевка
Дата рождения12.06.1913
Дата смерти29.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1913
Отец: Волков Петр Васильевич
Мать: Волкова Мина Степановна
1-я Николаевка
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Бибик Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1937
Сын: Бибик Юрий Андреевич
Отец ребёнка: Бибик Андрей Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бибик Андрей Иванович
Смерть
29.01.2001
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область