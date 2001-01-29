Бибик (Волкова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибик (Волкова) Мария Петровна

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Место рождения

1-я Николаевка

Дата рождения

12.06.1913

Дата смерти

29.01.2001

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1913

Отец: Волков Петр Васильевич

Мать: Волкова Мина Степановна

1-я Николаевка
Рождение ребёнка
1935

Сын: Бибик Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Бибик Андрей Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1937

Сын: Бибик Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Бибик Андрей Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бибик Андрей Иванович

Смерть
29.01.2001
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область
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