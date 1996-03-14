Бибик Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1909
Дата смерти14.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1909
Отец: Бибик Иван Малахиев
Мать: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Бибик Мария Петровна
Рождение ребёнка
24.12.1937
Сын: Бибик Юрий Андреевич
Мать ребёнка: Бибик Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бибик Мария Петровна
Смерть
14.03.1996