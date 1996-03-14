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Бибик Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1909

Дата смерти

14.03.1996

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1909

Отец: Бибик Иван Малахиев

Мать: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бибик Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Бибик Мария Петровна

Рождение ребёнка
24.12.1937

Сын: Бибик Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Бибик Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибик Мария Петровна

Смерть
14.03.1996
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