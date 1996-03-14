Бибик Иван Малахиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бибик Малахий Евфремович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1889
Жена: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
16.06.1890
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1896
Дочь: Бибик Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
30.10.1897
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1899
Дочь: Ивановна Бибик Марфа
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
11.08.1902
Дочь: Бибик Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
29.03.1905
Дочь: Бибик Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бибик Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1909
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бибик Захар Иванович
Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна