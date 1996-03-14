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Бибик Иван Малахиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бибик Малахий Евфремович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1889

Жена: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Бибик Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1896

Дочь: Бибик Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
30.10.1897

Сын: Бибик Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
08.11.1899

Дочь: Ивановна Бибик Марфа

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1902

Дочь: Бибик Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1905

Дочь: Бибик Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бибик Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.1909

Сын: Бибик Андрей Иванович

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бибик Захар Иванович

Мать ребёнка: Бибик Пелагия Николаевна

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