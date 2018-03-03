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Бибик Юрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1937

Дата смерти

03.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1937

Отец: Бибик Андрей Иванович

Мать: Бибик Мария Петровна

Бракосочетание
19.03.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.03.2018
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