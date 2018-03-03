Бибик Юрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1937
Дата смерти03.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1937
Отец: Бибик Андрей Иванович
Мать: Бибик Мария Петровна
Бракосочетание
19.03.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.03.2018