Волкова Мина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Волков Иван Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1913
Дочь: Бибик Мария Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
1-я Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич