Волкова Мина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Волков Иван Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
12.06.1913

Дочь: Бибик Мария Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

1-я Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

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