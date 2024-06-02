Колесникова (Иванченко) Прасковья Фотеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Иванченко) Прасковья Фотеевна

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Место рождения

Акмолинская обл., Кокчетавский уезд, Алексеевская вол., с. Царева

Дата рождения

29.07.1914

Дата смерти

31.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914

Отец: Иванченко Фотий Иванович

Мать: Юрченко (Удовиченко) Ксения Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Алефтин Сергеевич

Отец ребёнка: Колесников Сергей Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1933

Сын: Колесников Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Колесников Сергей Павлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Запись о рождении №2603 от 25.08.1933, составлена Городским отделом ЗАГС города Челябинска
Работа или профессия
С 21.08.1933 по 26.08.1933
Мотористка | Цинкостр. Электролит. цех
Смерть
31.05.1990
Колесникова Прасковья Фатеевна Дата смерти: 31.05.1990 Номер наследственного дела: 498/1990 Открыто нотариусом: не указано (н/д) За подробной информацией вы можете обращаться в: Челябинская обла... Показать все
Похороны
Неизвестно

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