Иванченко Фотий Иванович
Место рожденияАкмолинская обл., Кокчетавский уезд, Алексеевская вол., с. Царева
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.03.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванченко Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Юрченко (Удовиченко) Ксения Миронова
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: Колесникова (Иванченко) Прасковья Фотеевна
Мать ребёнка: Юрченко (Удовиченко) Ксения Миронова
Смерть
14.03.1915
Причина смерти: На войне | Должность/Звание | | ополченец | | Воинская часть | | 191-й пехотный Ларго-Кагульский полк | | Место рождения | | Акмолинская обл., Кокчетавский уезд, Алексеевская... Показать все