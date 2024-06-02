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Иванченко Фотий Иванович

Место рождения

Акмолинская обл., Кокчетавский уезд, Алексеевская вол., с. Царева

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванченко Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванченко Павел Фатеевич

Мать ребёнка: Юрченко (Удовиченко) Ксения Миронова

Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: Колесникова (Иванченко) Прасковья Фотеевна

Мать ребёнка: Юрченко (Удовиченко) Ксения Миронова

Смерть
14.03.1915
Причина смерти: На войне | Должность/Звание | | ополченец | | Воинская часть | | 191-й пехотный Ларго-Кагульский полк | | Место рождения | | Акмолинская обл., Кокчетавский уезд, Алексеевская... Показать все

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