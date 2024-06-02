Юрченко (Удовиченко) Ксения Миронова
Место рожденияУкраина
Дата рождения05.01.1890
Дата смерти20.02.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890
Отец: Удовиченко Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванченко) Лидия
Отец ребёнка: Юрченко Семен
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Иванченко Фотий Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: Колесникова (Иванченко) Прасковья Фотеевна
Отец ребёнка: Иванченко Фотий Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1920
Дочь: Токий (Иванченко) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Юрченко Семен
Рождение ребёнка
1925
Сын: Юрченко Алексей
Отец ребёнка: Юрченко Семен
Смерть
20.02.1973
Похороны
Неизвестно