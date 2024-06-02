Юрченко (Удовиченко) Ксения Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Удовиченко) Ксения Миронова

Место рождения

Украина

Дата рождения

05.01.1890

Дата смерти

20.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890

Отец: Удовиченко Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванченко) Лидия

Отец ребёнка: Юрченко Семен

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванченко Павел Фатеевич

Отец ребёнка: Иванченко Фотий Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: Колесникова (Иванченко) Прасковья Фотеевна

Отец ребёнка: Иванченко Фотий Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1920

Дочь: Токий (Иванченко) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Юрченко Семен

Рождение ребёнка
1925

Сын: Юрченко Алексей

Отец ребёнка: Юрченко Семен

Смерть
20.02.1973
Похороны
Неизвестно

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