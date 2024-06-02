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Колесников Алексей Сергеевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

21.08.1933

Дата смерти

01.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1933

Отец: Колесников Сергей Павлович

Мать: Колесникова (Иванченко) Прасковья Фотеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Запись о рождении №2603 от 25.08.1933, составлена Городским отделом ЗАГС города Челябинска
Военная служба
С ?.08.1954 по ?.08.1957
Бракосочетание
03.12.1957

Жена: Колесникова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Смерть
01.06.1988

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