Колесников Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1933
Дата смерти01.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1933
Запись о рождении №2603 от 25.08.1933, составлена Городским отделом ЗАГС города Челябинска
Военная служба
С ?.08.1954 по ?.08.1957
Бракосочетание
03.12.1957
Рождение ребёнка
25.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова (Трифонова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова (Трифонова) Зинаида Ивановна
Смерть
01.06.1988