Брянчанинов Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения28.10.1843 ст.
Дата смерти26.12.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1843 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
01.11.1843 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Толстая (Брянчанинова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Брянчанинова (Обухова) Софья Борисовна
Работа или профессия
С 19.12.1891 по 06.12.1904 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Самарский губернатор
Смерть
26.12.1910 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург