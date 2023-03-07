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Брянчанинов Александр Семёнович

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Место рождения

Покровское, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

28.10.1843 ст.

Дата смерти

26.12.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1843 ст.

Отец: Брянчанинов Семён Александрович

Мать: Брянчанинова (Сомова) Надежда Петровна

Покровское, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянчанинова (Обухова) Софья Борисовна

Крещение
01.11.1843 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Толстая (Брянчанинова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Брянчанинова (Обухова) Софья Борисовна

Работа или профессия
С 19.12.1891 по 06.12.1904 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Самарский губернатор
Смерть
26.12.1910 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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