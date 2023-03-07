Брянчанинова (Сомова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1843 ст.
Сын: Брянчанинов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Брянчанинов Семён Александрович
Рождение ребёнка
17.09.1844 ст.
Сын: Брянчанинов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Брянчанинов Семён Александрович
Смерть
1846