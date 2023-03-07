Брянчанинова (Сомова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Сомова) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянчанинов Семён Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1843 ст.

Сын: Брянчанинов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Брянчанинов Семён Александрович

Покровское, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.09.1844 ст.

Сын: Брянчанинов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Брянчанинов Семён Александрович

Покровское, Шуйский район, Северный край
Смерть
1846
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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