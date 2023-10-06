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Охонько Лука Дмитриевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.10.1845

Дата смерти

30.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1845

Отец: Охонько Дмитрий Иванович

Мать: Охонько Устиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1868

Сын: Охонько Лука Лукич

Мать ребёнка: Охонько Лукия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охонько Лукия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1872
Черниговская губерния, Российская империя
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