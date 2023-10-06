Охонько Лука Дмитриевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.10.1845
Дата смерти30.06.1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1845
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1868
Сын: Охонько Лука Лукич
Мать ребёнка: Охонько Лукия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охонько Лукия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1872
Черниговская губерния, Российская империя