Охонько Лукия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти30.06.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1868
Сын: Охонько Лука Лукич
Отец ребёнка: Охонько Лука Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1872
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от холеры