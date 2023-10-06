Охонько Лукия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько Лукия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

30.06.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1868

Сын: Охонько Лука Лукич

Отец ребёнка: Охонько Лука Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охонько Лука Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1872
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от холеры
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