Охонько Лука Лукич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.12.1868
Дата смерти29.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1868
Отец: Охонько Лука Дмитриевич
Мать: Охонько Лукия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.06.1872
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от холеры