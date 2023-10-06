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Охонько Лука Лукич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.12.1868

Дата смерти

29.06.1872

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1868

Отец: Охонько Лука Дмитриевич

Мать: Охонько Лукия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.06.1872
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от холеры
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