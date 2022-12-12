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Толкачев Емельян Иванович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Толкачев Иван Савельевич

Мать: Толкачева Татьяна Матвеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марина Емельяновна

Мать ребёнка: Толкачева Акилина Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна

Мать ребёнка: Толкачева Акилина Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия-младшая Емельяновна

Мать ребёнка: Толкачева Акилина Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Акилина Павловна

Смерть
1819
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