Толкачев Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марина Емельяновна
Мать ребёнка: Толкачева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна
Мать ребёнка: Толкачева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия-младшая Емельяновна
Мать ребёнка: Толкачева Акилина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819